Kadıköy'de bir kişi, eşi ile kayınvalidesini silahla öldürdü (2) - Son Dakika

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Kadıköy'de bir kişi, eşi ile kayınvalidesini silahla öldürdü (2)
6 saat önce
KADIKÖY'de, cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen bir kişi, çiçekçilik yapan eşi ile kayınvalidesini silahla vurarak yaraladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 07:51 Kaynak: DHA
KADIKÖY'de, cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen bir kişi, çiçekçilik yapan eşi ile kayınvalidesini silahla vurarak yaraladı. Yaralanan Seyhan Yüksekova
, annesi Zühmiye Yüksekova hastaneye kaldırılırken, şüphelinin minibüse binerek kaçtığı iddia edildi. Anne
ile kızı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis olaya ilişkin çalışma başlattı.
- İstanbul
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