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Kadıköy'de bir kişiyi öldüren polis görevden uzaklaştırıldı! - Son Dakika

Kadıköy'de bir kişiyi öldüren polis görevden uzaklaştırıldı!

30.11.2021 10:27

İstanbul Kadıköy'de Ç.K., polisin açtığı ateş sonucu öldü. İstanbul Valiliği'nin açıklamasında, Ç.K.'nın gözaltı sırasında görevlilere direndiği ileri sürüldü ve polisin görevden alındığı belirtildi.

Dün akşam saat 22.00 sıralarında Kadıköy Göztepe Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde dur ihtarına uymayan bir şahıs, polisle arbede yaşadı. O sırada şüpheli, polislerden birinin tabancasından çıkan kurşunla vurularak yaşamını yitirdi.

"ÜZERİNDEN 15 PAKET UYUŞTURUCU ÇIKTI"

İstanbul Valiliği'nin olayla ilgili açıklamasında, "Göztepe mahallesinde uygulama yapan ekibimizin "dur" ihtarına uymayan şüpheli bir araç takibe alınmıştır. Fahrettin Kerim Gökay Caddesinde önü kesilmek suretiyle durdurulan araçta bulunanlardan E.Ç. yaya olarak firar etmiştir. Sürücü Ç.K. ise yakalama işlemi sırasında görevli personele mukavemette bulunmuş, o esnada polis memurunun elindeki silahın ateş alması sonucu vurularak, olay yerinde hayatını kaybetmiştir" denildi. Açıklamada, E.Ç.'nin daha sonra yakalandığı üzerinden ise 15 paket uyuşturucu madde, araçta yapılan aramada ise 2 fişek halinde uyuşturucu madde ve telsiz ele geçirildiği ifade edildi.

"POLİS MEMURU GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI"

Valiliğinin açıklamasında, "Konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli, valiliğimizce idari tahkikat başlatılarak ilgili polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır" bilgisine yer verildi.

Kadıköy'de bir kişiyi öldüren polis görevden uzaklaştırıldı!

İstanbul Valiliği, Uyuşturucu, Kadıköy, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de bir kişiyi öldüren polis görevden uzaklaştırıldı! - Son Dakika


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