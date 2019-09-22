Kadıköy'de bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı
1 saat önce
Kadıköy'de bir kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kadıköy Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 01:55 Kaynak: DHA
'de bir kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Caferağa Mahallesi Serasker Caddesi
üzerinde meydana gelen silahlı kavgada Serdar V'nin yaralanması olayına ilişkin çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti. Polis
, 16 Eylül
'de Rasimpaşa Mahallesi Rıhtım Caddesi üzerinde şüpheli Serhat D'yi (25) yakaladı. Şüphelinin yapılan üst aramasında olayda kullandığı tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Görüntü dökümü:
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-Şüphelinin emniyetten çıkışı
-Silahın footğrafı
- İstanbul
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