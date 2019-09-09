Kadıköy'de bir kişiyi yan baktı diye bıçaklayarak öldüren milli kick boksçu Berke Şahin adliyeye...
1 saat önce
Kadıköy'de bir kişiyi yan baktı diye bıçaklayarak öldüren milli kick boksçu Berke Şahin adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:54 Kaynak: İHA
Kadıköy'de bir kişiyi yan baktı diye bıçaklayarak öldüren milli kick boksçu Berke Şahin adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL
Halit Ayar'ı cezaevinden izinli çıktığı gün öldürmüş Demet Akalın'dan A Milli Voleybol Takımı'nın koçuna dikkat çeken yorum: Keşke Türk olsaydı İTÜ'lü gencin öldürüldüğü anın kamera görüntüleri çıktı Son dakika: İTÜ'lü Halit Ayar'ın katilleri tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi