Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de bir kişiyi yan baktı diye bıçaklayarak öldüren milli kick boksçu Berke Şahin adliyeye...
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Kadıköy'de bir kişiyi yan baktı diye bıçaklayarak öldüren milli kick boksçu Berke Şahin adliyeye...

1 saat önce

Kadıköy'de bir kişiyi yan baktı diye bıçaklayarak öldüren milli kick boksçu Berke Şahin adliyeye sevk edildi.

Kadıköy'de bir kişiyi yan baktı diye bıçaklayarak öldüren milli kick boksçu Berke Şahin adliyeye..., System.String[]

Kadıköy'de bir kişiyi yan baktı diye bıçaklayarak öldüren milli kick boksçu Berke Şahin adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kadıköy, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:54 Kaynak: İHA
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