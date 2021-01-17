Kadıköy'de bir market alev alev yandı - Son Dakika

Yangın saat 23.00 sıralarında Sahrayı Cedid Mahallesi Cebesoy Sokak'ta bulunan bir markette henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. Marketten dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir yandan alevlerin yükseldiği yangına müdahale ederken bir yandan da içeri girmek için kapalı olan marketin kepenklerini kırdı. Yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınırken, polis ekipleri çevrede güvenlik tedbirleri aldı.

MARKETTE BÜYÜK ÇAPTA HASAR MEYDANA GELDİ

Sağlık ekipleri de herhangi bir yaralanma ihtimaline karşılık olay yerinde hazır bekledi. Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığı yangında markette büyük çapta hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.

İşte yangından fotoğraflar:



