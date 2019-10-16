Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de bir şahıs ile karı koca arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de bir şahıs ile karı koca arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü

Kadıköy'de bir şahıs ile karı koca arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü

2 saat önce

Kadıköy'de Orkun A.(44) isimli şahıs, evine gelen karı koca ile yaşadığı tartışmanın sonucunda Uğur G. (45) isimli şahsı bıçaklayarak öldürdü.

Kadıköy'de bir şahıs ile karı koca arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, System.String[]

Kadıköy'de Orkun A.(44) isimli şahıs, evine gelen karı koca ile yaşadığı tartışmanın sonucunda Uğur G. (45) isimli şahsı bıçaklayarak öldürdü. Serpil Ç.G. (36), ölen kocasının yanında beklerken polis ekipleri bıçaklı şahsı evinin önünde gözaltına aldı. Orkun A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kadıköy Erenköy Mahallesinde geçtiğimiz Pazar günü yaşanan olayda, karı koca olan Serpil Ç.G. (36) ile Uğur G. (45), Orkun A.(44) isimli şahsın evine 16.10 sıralarında gittiler. Burada henüz bilinmeyen bir sebeple şahıslar arasında tartışma yaşandı. Orkun A. öfkesine hakim olamayarak tartıştığı Uğur G.'yi bıçakladı. Şahıs ağır yaralanırken olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, evin kapısının önünde elinde bıçakla bulunan şahsı gözaltına aldı. Eve giren polis, bıçaklanan şahsın hayatını kaybettiğini ve Serpil Ç.G.'nin yerde yatan kocasının yanında beklediğini tespit etti.


Olayla ilgili inceleme yapan polis iki şahsı da gözaltına aldı. Serpil Ç.G. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Orkun A. isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kadıköy, Erenköy, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:27 Kaynak: İHA
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