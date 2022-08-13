Kadıköy'deki kadın cinayetine ilişkin görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Kadıköy'deki kadın cinayetine ilişkin görüntüler ortaya çıktı

13.08.2022 11:37
Kadıköy'deki kadın cinayetine ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Kadıköy'de birlikte yaşadığı kadını öldüren 63 yaşındaki Hakan A. gözaltına alındı.

Kadıköy'de birlikte yaşadığı kadını öldüren 63 yaşındaki Hakan A. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olay anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Hakan A.'nın Mihriban A. ile tartıştığı, olay anında silah sesini duyan vatandaşların panikle kaçıştıkları görülüyor.

Kadıköy Osmanağa Mahallesi Süleyman Paşa Sokak üzerinde bulunan bir kafede gece 01.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, kafe işletmecisi olan 63 yaşındaki Hakan A., birlikte yaşadığı Mihriban A. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede alevlendi. Kafe sahibi, tartıştığı Mihbiban A.'ya silahla ateş ederek ağır yaraladı. Şüpheli şahıs olay yerinden kaçarken ağır yaralanan kadın ise hayatını kaybetti.

Şüpheli gözaltında

Olaya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, "Silahla Kasten Öldürme" suçu ile ilgili, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik Kadıköy ilçesinde yürütülen çalışmalarda; 13.08.2022 tarihinde Kadıköy ilçesi Osmanağa Mahallesi'nde faaliyet yürüten bir kafede silah kullanıldığı bilgisi üzerine olay yerine intikal edilmiştir. Yapılan kontrolde; E.M.A.(63) isimli şahsın birlikte yaşadığı aynı zamanda aynı işyerini işlettikleri H.A.(63) isimli şahıs tarafından silahla vurulduğu, şüpheli şahsın olay yerinden uzaklaştığı anlaşılmış, E.M.A. isimli şahsın 112 unsurlarınca hastaneye intikali sağlanmış ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalarda, şahıs aynı gün Kadıköy Bostancı'da görevlilerimizce yakalanmış, olayda kullandığı silah sakladığı yerden temin edilerek ele geçirilmiştir. Şahsın sorgulamasında 'Kasten yaralama' suçundan kaydının olduğu anlaşılmıştır. Araştırmalarda, olayın, şahıslar arasında çıkan kıskançlık tartışması yüzünden meydana geldiği anlaşılmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında "Silahla Kasten Öldürme" suçundan tahkikata başlanmıştır" denildi.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan, olay anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Hakan A. ile Mihriban A.'nın tartıştığı yer alıyor. Bir başka güvenlik kamera görüntüsünde ise, olay anında kafenin etrafında oturan vatandaşların panikle kaçıştıkları görülüyor. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Kadıköy'de vahşi cinayet! İşletme sahibi kafede tartıştığı eşine kurşun yağdırdı Kadıköy'de vahşi cinayet! İşletme sahibi kafede tartıştığı eşine kurşun yağdırdı Kadıköy'de 4 kuşaklık vintage saat ve gözlük mazisi Kadıköy'de 4 kuşaklık vintage saat ve gözlük mazisi
Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Osmanağa Mahallesi, Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'deki kadın cinayetine ilişkin görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:08 Antalya'da banka müdürünü rehin alan şüphelinin yüklü miktarda borcu olduğu ortaya çıktı
10:41 İstanbul'da inanılmaz vaka! Hırsız yatak odasında erkek arkadaşının yanında uyuyan kadını öptü ardından telefonunu çaldı
10:32 Hırsız, soygun için kazdığı tünelde sıkıştı! Çete üyesi mi?
10:31 Dekolteyle öne çıkmaya çalışan Gülşen'in sahne kıyafeti tepki çekti: Gözüm kanadı
10:24 İyi Parti'yi sarsan olay! Sokak köpeği tarafından ısırılan Meral Akşener, kuduz aşısı yaptırdı
10:10 Ayrı olduğu eşi ihbar etti! Katil kadın, öğrenciyken başka bir kişiden olan bebeğini boğduğunu itiraf etti
10:09 Ev kiralarındaki fahiş artış ile ilgili son gelişme! Bakan Nebati'den kritik açıklama geldi
09:46 ABD'li oyuncu Anne Heche hayatını kaybetti! Organları bağışlanacak
09:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ataması Resmi Gazete'de! Merve Kavakcı'ya yeni görev verildi
09:15 Kadıköy'de vahşi cinayet! İşletme sahibi kafede tartıştığı eşine kurşun yağdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 11:51:45. #1.11#
SON DAKİKA: Kadıköy'deki kadın cinayetine ilişkin görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement