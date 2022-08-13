Kadıköy'de Mihriban Arduç (63) beraber yaşadığı ve aynı iş yerini beraber işlettiği H.A. (63) tarafından kafede silahla vuruldu. Kanlar içinde yere yığılan kadının yardımına çevredekiler koşarken, saldırgan H.A. olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karışmıştı. Mihriban Arduç, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalarda, şahıs aynı gün Kadıköy Bostancı'da ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kadıköy'de kafede tartıştığı kadını silahla öldüren zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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