Ekipler, söz konusu yerde yaptığı kontrolde, Mihriban A'nın (63) birlikte yaşadığı, aynı zamanda aynı iş yerini işlettikleri Hakan A. (63) tarafından silahla vurulduğunu ve şüphelinin olay yerinden uzaklaştığını belirledi.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kadıköy'de birlikte yaşadığı kadını öldüren şüpheli yakalandı - Son Dakika

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