Kadıköy'de bisiklet çalan şüpheliler kamerada - Son Dakika
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Kadıköy'de bisiklet çalan şüpheliler kamerada

6 saat önce

KADIKÖY'de farklı tarihlerde 6 bisiklet çalan 2 şüpheli ve şüphelilerin bisikletleri sattıkları kişi yakalandı.

Kadıköy'de bisiklet çalan şüpheliler kamerada, System.String[]

KADIKÖY'de farklı tarihlerde 6 bisiklet çalan 2 şüpheli ve şüphelilerin bisikletleri sattıkları kişi yakalandı. Bisiklet hırsızlıkları ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Kadıköy'de farklı tarihlerde Göztepe, Erenköy, Caddebostan ve Kozyatağı Mahallelerinde 6 bisiklet çalındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler olayları gerçekleştirdiği tespit edilen Furkan A. (25) ve Muzaffer K. (18)'yı Kadıköy, Rıhtım Caddesi'nde gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramalarında; Furkan A.'nın üzerinden tornavida, Muzaffer K.'nın üzerinden ise yan keski ve 0,2 gram eroin ele geçirildi.  Şüpheliler, sorgularında çaldıkları bisikletleri Erol T. (39) isimli kişiye sattıklarını söyledi. Erol T. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde gözaltına alındı.

Şüphelilerin sorgulamasında; Furkan A.'nın Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bisiklet Hırsızlığı suçlarından, Muzaffer K.'nın Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan, Erol T.'nin Suç Eşyası Satın Almak ve Bisiklet Hırsızlığı suçlarından kaydının olduğu belirlendi.  13 Şubatta adliyeye sevk edilen Erol T. adli makamlarca serbest bırakılırken, Furkan A. ve Muzaffer K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:57 Kaynak: DHA
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