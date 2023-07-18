Kadıköy'de Bisiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti, Firari Şüphelinin Kimliği Tespit Edildi - Son Dakika
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Kadıköy'de Bisiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti, Firari Şüphelinin Kimliği Tespit Edildi

18.07.2023 15:03

Kadıköy'de bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün'ün otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği olayda, firari şüphelinin kimliği tespit edildi. Bostancı Sahil Yolu'nda meydana gelen kaza sonrası M.C.Ç. isimli bir şüpheli olay yerine gelerek teslim oldu. Ancak yapılan sorgulamada, kaçan şüphelinin M.C.Ç. olmadığı belirlendi. Kimliği belirlenen asıl firari şüpheli Temel Ü'yü yakalama çalışmaları ise devam ediyor. Ayrıca, olay yerinde yapılan incelemelerde bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

Kadıköy'de bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün'ün otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği olaya ilişkin firari şüphelinin kimliği tespit edildi.

Bostancı Sahil Yolu'nda meydana gelen kaza sonrası M.C.Ç. isimli bir şüpheli olay yerine gelerek teslim oldu.

Farklı bir kişi "Kazayı ben yaptım" diye teslim oldu

M.C.Ç'nin sorgusunda, Güzelgün'ün yaralı olduğunu düşünerek teslim olduğunu söylediği öğrenildi.

Polis ekipleri, ifadeler ve çevredeki MOBESE kameralarını da inceleyerek, kaçan şüphelinin M.C.Ç. olmadığını belirledi.

Kimliği belirlenen asıl firari şüpheli Temel Ü'yü yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Öte yandan ekipler, araçta yaptıkları incelemelerde bir miktar uyuşturucu madde buldu.

Olay

Sabah saatlerinde Kadıköy'de Kartal yönüne giden Temel Ü. yönetimindeki 34 GNE 745 plakalı otomobil, Bostancı Sahil Yolu'nda Doğanay Güzelgün'ün kullandığı bisiklete çarptı.

Ağır yaralanan Güzelgün, kaldırıldığı Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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Kaynak: AA
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Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'de Bisiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti, Firari Şüphelinin Kimliği Tespit Edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy'de Bisiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti, Firari Şüphelinin Kimliği Tespit Edildi - Son Dakika
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