Kadıköy'de bisikletli kadına cinsel tacizde bulunan şahıs tutuklandı

İstanbul Kadıköy'de bisiklet süren bir kadının arkasından otomobiliyle Kartal'a kadar takip ederek kendini tatmin eden Ersin Naci K. "Teşhir suretiyle cinsel taciz" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KENDİNİ TATMİN ETTİ

Dün sabah saatlerinde Kadıköy sahil yolunda bisiklet süren bir kadın, bir otomobilin 15 dakika boyunca arkasında yavaş yavaş ilerlediğini gördü. Şüphelenerek yavaşlayan kadın telefonunu çıkararak video çekmeye başladı. Çekilen görüntülerde, arkadan gelen otomobilin sürücüsünün kadına bakarak kendini tatmin ettiği görüldü.

TUTUKLANDI

Olayın ardından Ersin Naci K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Ersin Naci K., tutuklama talebiyle sevk edildiği hakimlik tarafından "Teşhir suretiyle cinsel taciz" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.