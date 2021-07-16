KADIKÖY'DE BOĞAZİÇİ'NDE REKTÖRLÜK SEÇİMİ EYLEMİ - Son Dakika

BOĞAZİÇİ Üniversitesinde rektörlük seçimi yapılması çağrısı yapan bir grup öğrenci Kadıköy İskelesi önünde eylem yaptı.

BOĞAZİÇİ Üniversitesi Rektörlüğü görevinden Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile alınan Prof. Dr. Melih Bulu'nun ardından seçim çağrısı yapan bir grup, saat 19.00'da Kadıköy İskelesi önünde toplandı. Eylem yapan yaklaşık 100 kişi, ellerinde pankartlar olduğu halde sloganlar attı.

Polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 1 saat süren eylem olaysız bir şekilde sona erdi.