Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de boş binada çıkan yangın 3 binaya yayıldı

Kadıköy'de boş binada çıkan yangın 3 binaya yayıldı

1 saat önce

İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Fikirtepe'de meydana gelen yangında ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi.

Kadıköy'de boş binada çıkan yangın 3 binaya yayıldı, System.String[]
İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Fikirtepe'de meydana gelen yangında ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Özbey Caddesi'nde bulunan kentsel dönüşüm için boşaltılmış 3 katlı binada yangın başladı. Çevredeki 3 farklı binaya sıçrayan yangına çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 07:53 
İstanbul, Fikirtepe, Kadıköy, Dünya
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