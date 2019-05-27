Kadıköy'de boş binada çıkan yangın 3 binaya yayıldı
1 saat önce
İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Fikirtepe'de meydana gelen yangında ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 07:53
'un Kadıköy
ilçesine bağlı Fikirtepe
'de meydana gelen yangında ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, Özbey Caddesi'nde bulunan kentsel dönüşüm için boşaltılmış 3 katlı binada yangın başladı. Çevredeki 3 farklı binaya sıçrayan yangına çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.
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