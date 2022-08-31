Olay, Suadiye Mahallesi'nde Kurudere Sokak'ta saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A.E. (30) isimli şahıs, 6 ay önce boşandığı eski eşi M.E.'nin evine geldi. İ.A.E., o sırada evde bulunan eski eşi M.E. ile arkadaşları D.B. (28) ve K.D.'yi (35) bıçakla yaraladı. İ.A.E. saldırının yanı sıra K.D.'ye ait olan 3 bin lira parayı da aldı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, İ.A.E'yi olay yerinde gözaltına alarak emniyete götürdü. İ.A.E. isimli şahıs hakkında "kasten yaralama" suçundan adli tahkikat başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Suadiye, Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kadıköy'de eski eşinin arkadaşlarını yaralayan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

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