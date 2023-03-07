KADIKÖY'DE 'BU BİNA ÇÜRÜKTÜR' PANKARTI ASIP EVİ BOŞALTTI - Son Dakika
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KADIKÖY'DE 'BU BİNA ÇÜRÜKTÜR' PANKARTI ASIP EVİ BOŞALTTI

07.03.2023 12:21

KADIKÖY'de 5 katlı apartmanın en üst katında oturan kiracı, 'Bu bina çürüktür' yazılı pankart asıp evi boşalttı.

KADIKÖY'de 5 katlı apartmanın en üst katında oturan kiracı, 'Bu bina çürüktür' yazılı pankart asıp evi boşalttı.

Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın en üst katında kiracı olarak oturan Canan Coşkun, 55 yıllık binanın kolonları ve duvarlarında çatlak olduğunu iddia ederek, daireyi boşalttı. Coşkun evden ayrılmadan önce binanın dış cephesine 'Bu bina çürüktür' yazılı pankart astı. Coşkun sosyal medya hesabından da bir açıklama yaptı. Mesajında Kadıköy Yeldeğirmeni'nde 55+ yaşındaki bir binada kiracıydım. Depreme dayanıklı olmadığı için evi boşalttım. Ev sahibi arayıp kiraya vereceğini söyledi. Kiralamaya niyetlenenler olursa Rasimpaşa Mahallesindeki yapı çürüktür dedi.

Apartman sakinlerinden Selen Şenocak, Canan Coşkun'un evin halini gösteren bir video çektiğini belirterek, Binanın kolonlarında dökülme var. Kolona dokunuyor kolon içten çürümüş, dökülmeye başlıyor. İçindeki demirler görünüyor, onlar da çürümüş. Bir de beton içinde deniz kabuğu görüyor. Bu nedenle bu afişi asmış diye konuştu.

Ev sahibi ise konuyla ilgili açıklama yapmak istemedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: KADIKÖY'DE 'BU BİNA ÇÜRÜKTÜR' PANKARTI ASIP EVİ BOŞALTTI - Son Dakika
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