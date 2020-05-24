KADIKÖY'DE CADDEBOSTAN SAHİLİ DOLDU TAŞTI - Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle evde kalan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, saat 14.00 ile 20.00 arasında verilen izinle dışarı çıktı. Kadıköy'de Caddebostan Sahili'nde akın eden vatandaşlar sahilin tadını çıkartırken yoğunluk oluşturdu

Uzun aradan sonra tekrar dışarı çıkan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, Kadıköy'de Caddebostan Sahili'ne akın etti. Güneşli havanın tadını çıkartmak isteyen vatandaşlar, hem yürüyüş yaptı hem denize girdi. Bazıları ise banklarda ve çimlerde oturarak verilen dışarıya çıkma iznini değerlendirdi.

"SANKİ 50 SENEDİR DIŞARI ÇIKMAMIŞIM"

Denize giren bir vatandaş, "Çok neşeliyim. İnsan böyle evde kaldığı zaman hürriyetin ne olduğunu anlıyor. Birçok şeyden mahrum kalıyorsun. Bizim için en güzel gün daha güzeli bulunmaz. Haftada bir kaç sefer olsa da denize girdim çok güzel, şahane. Sanki 50 senedir dışarı çıkmamışım. O kadar bunaldım" dedi.