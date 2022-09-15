İstanbul Trafik Denetim Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Amirliği ekipleri, Kadıköy D-100 karayolu Kartal istikametinde usulsüz çakar siren sistemi kullanımı ve emniyet şeridi ihlaline yönelik denetimlerde bulundu. Denetimde, çakar lamba tertibatı kullanan araçlar teker teker durdurularak izin belgeleri incelendi. Denetimlerde kurallara uymadıkları belirlenen sürücülere toplamda 41 bin 277 lira para cezası uygulandı. 3 araç da trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

KADIKÖY'de trafikte usulsüz çakar ve siren kullanımına yönelik olarak gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uymadıkları belirlenen sürücülere toplamda 41 bin 277 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA

İstanbul, Tragger, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KADIKÖY'DE ÇAKAR DENETİMİ - Son Dakika

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