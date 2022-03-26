Kadıköy'de çalışma belgesi olmayan taksiciye bin 823 TL ceza - Son Dakika
Üye Girişi

Kadıköy'de çalışma belgesi olmayan taksiciye bin 823 TL ceza

26.03.2022 00:57
Kadıköy'de çalışma belgesi olmayan taksiciye bin 823 TL ceza

Kadıköy'de polis ekipleri ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kadıköy'de polis ekipleri ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler esnasında durdurulan 1 taksi sürücüsünün şoför çalışma belgesinin olamaması sebebiyle bin 823 TL para cezası kesildi. Ceza kesilen sürücünün ticari taksisi bağlanarak Yediemin otoparkına götürüldü.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kadıköy Rıhtım Caddesi üzerinde taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde taksi sürücülerinin yolcu seçip seçmediği, kısa mesafe yolcu alıp almadığı, emniyet kemeri takıp takmadığı kontrol edilirken gerekli evrak ve belgeleri de incelendi. Denetimde durdurulan 1 taksi sürücüsüne şoför çalışma belgesi olmaması nedeniyle bin 823 TL para cezası uygulandı. Ceza yiyen taksi şoförünün aracı bağlanarak Yediemin otoparkına çekildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Ticari taksi kaldırıma çarptı: 1 yaralı Ticari taksi kaldırıma çarptı: 1 yaralı Kadıköy'de aracın üstüne çıkıp taksiciye uçan tekme atan şahıs yakalandı Kadıköy'de aracın üstüne çıkıp taksiciye uçan tekme atan şahıs yakalandı

Türk Lirası, Kadıköy, Polis, Taksi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de çalışma belgesi olmayan taksiciye bin 823 TL ceza - Son Dakika


Son Dakika
01:02 Zelenski uyardı: Ukrayna halkı bunu kesinlikle kabul etmeyecek
00:54 Aziz Yıldırım, Mesut Özil'e haber yolladı: Sana söz veriyorum
00:34 Ümit Milli Takım, İskoçya'yı 2-0 mağlup etti!
00:27 Son seçim anketinde AK Parti'nin oyları yükselişte!
00:12 Emmanuel Macron: Mariupol kentini terk etmek isteyenler için Türkiye ve Yunanistan ile insani operasyon düzenleyeceğiz
00:05 Valerien Ismael, Beşiktaş'a gelir gelmez ilk kuralı koydu!
23:25 Usulsüzlük soruşturması kapsamında Juventus'un yıldızları ifadeye çağrıldı!
23:13 Kız çocuklarının eğitimlerinin askıya alınmasına tepki olarak ABD, Taliban'la görüşmeyi reddetti!
22:47 Ersin Destanoğlu yaptığı kurtarışla gönülleri fethetti!
22:25 Ukrayna ve Rusya savaşıyla ilgili profesörden tepki çeken sözler: Putin'in yerinde olsam küçük bir NATO ülkesine nükleer atarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 01:07:45. #1.12#
SON DAKİKA: Kadıköy'de çalışma belgesi olmayan taksiciye bin 823 TL ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement