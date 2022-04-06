KADIKÖY'DE ÇALIŞMA BELGESİ OLMAYAN TAKSİCİYE CEZA - Son Dakika
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KADIKÖY'DE ÇALIŞMA BELGESİ OLMAYAN TAKSİCİYE CEZA

06.04.2022 15:03
KADIKÖY'DE ÇALIŞMA BELGESİ OLMAYAN TAKSİCİYE CEZA

KADIKÖY'de taksicilere yönelik yapılan denetimde, çalışma belgesi olmadan direksiyon başına geçen taksi şoförüne bin 823 TL para cezası kesildi.

KADIKÖY'de taksicilere yönelik yapılan denetimde, çalışma belgesi olmadan direksiyon başına geçen taksi şoförüne bin 823 TL para cezası kesildi. Taksi çekici ile otoparka götürüldü.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kadıköy Rıhtım Caddesi üzerinde taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde taksicilerin yolcu seçip seçmediği, kısa mesafe yolcu alıp almadığı, emniyet kemeri takıp takmadığı kontrol edilirken gerekli evrak ve belgeleri de incelendi. 3 taksi şoförüne emniyet kemeri takmadıkları için 588 TL ceza kesildi. Denetimde çalışma belgesi olmadan direksiyon başına geçen taksiciye ise bin 823 TL para cezası verildi. Taksi çekici ile otoparka götürüldü.

Görüntü dökümü

-uygulama yapan polisler-evrak kontrolü-çevirme yapılması-ceza yiyen taksiciler-taksinin çekiciye yüklenerek götürülmesi

-genel ve detay görüntü


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KADIKÖY'DE ÇALIŞMA BELGESİ OLMAYAN TAKSİCİYE CEZA - Son Dakika


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SON DAKİKA: KADIKÖY'DE ÇALIŞMA BELGESİ OLMAYAN TAKSİCİYE CEZA - Son Dakika
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