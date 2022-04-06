KADIKÖY'DE ÇALIŞMA BELGESİ OLMAYAN TAKSİCİYE CEZA - Son Dakika
Üye Girişi

KADIKÖY'DE ÇALIŞMA BELGESİ OLMAYAN TAKSİCİYE CEZA

06.04.2022 15:23

KADIKÖY'de taksicilere yönelik yapılan denetimde, çalışma belgesi olmadan direksiyon başına geçen taksi şoförüne bin 823 TL para cezası kesildi.

KADIKÖY'de taksicilere yönelik yapılan denetimde, çalışma belgesi olmadan direksiyon başına geçen taksi şoförüne bin 823 TL para cezası kesildi. Taksi çekici ile otoparka götürüldü.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kadıköy Rıhtım Caddesi üzerinde taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde taksicilerin yolcu seçip seçmediği, kısa mesafe yolcu alıp almadığı, emniyet kemeri takıp takmadığı kontrol edilirken gerekli evrak ve belgeleri de incelendi. 3 taksi şoförüne emniyet kemeri takmadıkları için 588 TL ceza kesildi. Denetimde çalışma belgesi olmadan direksiyon başına geçen taksiciye ise bin 823 TL para cezası verildi. Taksi çekici ile otoparka götürüldü.

KADIKÖY'DE ÇALIŞMA BELGESİ OLMAYAN TAKSİCİYE CEZA
KADIKÖY'DE ÇALIŞMA BELGESİ OLMAYAN TAKSİCİYE CEZA
KADIKÖY'DE ÇALIŞMA BELGESİ OLMAYAN TAKSİCİYE CEZA

YORUMLAR
500
Ayşenur Arslan, ulaşıma gelen zammı eleştiren konuğuna ne diyeceğini bilemedi Ayşenur Arslan, ulaşıma gelen zammı eleştiren konuğuna ne diyeceğini bilemedi KADIKÖY'DE ÇALIŞMA BELGESİ OLMAYAN TAKSİCİYE CEZA KADIKÖY'DE ÇALIŞMA BELGESİ OLMAYAN TAKSİCİYE CEZA Dernekte kumar oynayan 20 kişiye 36 bin 380 TL idari para cezası Dernekte kumar oynayan 20 kişiye 36 bin 380 TL idari para cezası

Para Cezası, Türk Lirası, Kadıköy, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KADIKÖY'DE ÇALIŞMA BELGESİ OLMAYAN TAKSİCİYE CEZA - Son Dakika


Son Dakika
15:31 Görüntü Buça'dan: 82 yaşındaki babasının cesedini yol kenarında buldu
15:28 Oğlum dizisinde bu akşam neler olacak? Otopsi raporundan çıkan ayrıntı ne?
15:27 Samsun'da fıkra gibi olay! Kepçe operatörü, adresi karıştırınca yanlış bina yıkıldı
15:25 Nisa bebeğin hastalanmasında bakıcı ihmali var mı? O bakıcı konuştu: Biberonla besledim, bıraktığımda iyiydi
15:22 Aynur Aydın, Yeşim Salkım'a "hayvanlardan özür dile" dedi! Salkım'ın yanıtı olay oldu: Sen de beraber olduğun evli adamın karısından özür dile
15:13 Ayşenur Arslan, ulaşıma gelen zammı eleştiren konuğuna ne diyeceğini bilemedi
15:10 Savaşı iki ay önceden bilen Rus milliyetçisi Jirinovski yaşamını yitirdi
15:01 Saadet lideri Karamollaoğlu: İnsanlar sahurda sofraya ne koyacağını, iftarı neyle açacaklarını düşünüyor
15:01 Marsilya, Cengiz Ünder'le 5 yıllık sözleşme imzalayacak
14:46 Rubato'nun solisti Özer Arkun'un darp davasında yeni gelişme! Hapsi isteniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 15:39:24. #1.11#
SON DAKİKA: KADIKÖY'DE ÇALIŞMA BELGESİ OLMAYAN TAKSİCİYE CEZA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement