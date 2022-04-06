Kadıköy'de çalışma belgesi olmayan taksiciyi polis affetmedi - Son Dakika

Kadıköy'de polis ekipleri ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler esnasında durdurulan 1 taksi sürücüsünün sürücü çalışma belgesinin olmadığı tespit edildi. Sürücüye bin 823 TL para cezası kesildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kadıköy Rıhtım Caddesi üzerinde taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde taksi sürücülerinin yolcu seçip seçmediği, kısa mesafe yolcu alıp almadığı, emniyet kemeri takıp takmadığı kontrol edilirken gerekli evrak ve belgeleri de incelendi. 3 taksi sürücüsüne emniyet kemeri takmadığı gerekçesi ile toplamda 588 TL cezai işlem uygulandı. Denetimde durdurulan 1 taksi sürücüsüne ise sürücü çalışma belgesi olmaması nedeniyle bin 823 TL para cezası uygulandı. Ceza yiyen taksi şoförünün aracı bağlanarak çekici ile otoparka götürüldü. - İSTANBUL