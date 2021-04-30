Kadıköy'de cami ve mescitlerde temizlik çalışması yapıldı - Son Dakika

Kadıköy'de cami ve mescitlerde ramazan dolayısıyla kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Kadıköy Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayında yurttaşların temiz bir alanda ibadet edebilmesi için, cami ve mescitler Kadıköy Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi.

33 cami ve 8 mescitte yürütülen çalışmalarda halılar, halı yıkama makinesi ve deterjanlı suyla yıkanırken, kapı ve camlar itina ile silindi, ayakkabılıklar temizlendi. Şadırvanlar ve ortak kullanım alanları ekipler tarafından hijyenik hale getirildi.