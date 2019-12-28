Kadıköy'de camını kırdıkları araçtan böyle hırsızlık yaptılar - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de camını kırdıkları araçtan böyle hırsızlık yaptılar - Son Dakika

Kadıköy'de camını kırdıkları araçtan böyle hırsızlık yaptılar

6 saat önce

Kadıköy'de iki şahıs park halindeki aracın camını kırıp içerisinden eşya çaldı.

Kadıköy'de camını kırdıkları araçtan böyle hırsızlık yaptılar, System.String[]

Kadıköy'de iki şahıs park halindeki aracın camını kırıp içerisinden eşya çaldı. Şahıslardan biri polis tarafından yakalanırken, şahsın 27 suç kaydı olduğu tespit edildi. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.


Kadıköy'de 19 Aralık Perşembe günü yaşanan olayda iki şahıs, park halindeki aracın yanında bekleyerek bir süre etrafı kolaçan etti. Hırsızlık için uygun anı yakalayan şahıslar, aracın camını kırıp içerisinden eşya çaldı, ardından oradan uzaklaştı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, olayın faillerinden olduğu tespit edilen Ali D. (25) adlı şüpheliyi 20 Aralık Cuma günü Yenisahra metro istasyonunun önünde yakaladı. Şüphelinin 20'si 'otodan hırsızlık' olmak üzere toplam 27 suç kaydı olduğu tespit edildi. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Şahısların araçtan hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki zanlı araç önünde bekliyor ve uygun anı bulduklarında aracın camını kırıp hırsızlık yapıyor. - İSTANBUL

Kadıköy, Aralık, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:25 Kaynak: İHA
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