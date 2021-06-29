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Kadıköy'de Can Bartu heykeli! Alex ve Lefter Küçükandonyadis'in yanında yerini aldı - Son Dakika

Kadıköy'de Can Bartu heykeli! Alex ve Lefter Küçükandonyadis'in yanında yerini aldı

29.06.2021 10:11

Fenerbahçe Stadı'nın yanında bulunan Yoğurtçu Parkı'na yeni bir heykel daha dikiliyor. Efsane futbolcular Lefter Küçükandonyadis ve Alex de Souza heykellerinin yanına dün akşam saatlerinde getirilen yeni heykelin bir başka efsane Can Bartu'ya ait olduğu öğrenildi. Elinde basketbol topu, ayağında futbol topu bulunan heykelin açılışının kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Kadıköy'deki Yoğurtçu Parkı'nda yer alan, Fenerbahçe efsaneleri Lefter Küçükandonyadis ve Alex de Souza heykellerinin yanına bir yenisi daha ekleniyor.

Kadıköy'de Alex ve Lefter Küçükandonyadis'in heykellerinin yanına Can Bartu heykeli dikiliyor

HEYKEL AKŞAM SAATLERİNDE GETİRİLDİ

Fenerbahçe stadının hemen yanında bulunan Yoğurtçu Parkı'na yerleştirilen kaideye, dün akşam saatlerinde bir heykelin getirildiği görüldü.

AÇILIŞIN KISA BİR SÜRE İÇERİSİNDE YAPILMASI BEKLENİYOR

Elinde basketbol topu, ayağında futbol topu bulunan heykelin, Fenerbahçe'nin bir başka efsanesi Can Bartu'ya ait olduğu öğrenildi. Üzerinde örtü bulunan heykelin açılışının kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor. Sarı lacivertli kulüpte hem basketbol, hem de futbol oynayan 'Sinyor' lakaplı efsane isim 11 Nisan 2019'da hayatını kaybetmişti.

Kadıköy'de Alex ve Lefter Küçükandonyadis'in heykellerinin yanına Can Bartu heykeli dikiliyor

CAN BARTU KİMDİR?

31 Ocak 1936 yılında dünyaya gelen Can Bartu, adını Fenerbahçe ve Türk sporu tarihine altın harflerle yazdırdı. Spora ilk adımını 1949 yılında Fenerbahçe Genç Erkek Basketbol Takımı'nda atan Can Bartu, 1955'te İstanbul ve Türkiye şampiyonlukları yaşayan kadroda yer aldı. 6 kez basketbol milli takımı forması giyen Bartu, Fenerbahçe basketbol takımında oynamaya devam ederken Edirnespor-Fenerbahçe maçındaki futbolcu eksikliğinden dolayı basketbol takımından alınan iki oyuncudan biri oldu.

Karşılaşmada üçü sayılmayan dört gol atarak takımının 1-0 galip gelmesini sağlayan Bartu, Fikret Arıcan'ın aracılığı ile Fenerbahçe'de futbol oynamaya başladı. 1955-61 ve 67-70 yılları arasında sarı lacivertli formayı terleten Can Bartu, 4 lig şampiyonluğu yaşarken; 28 kez de milli oldu. Milli takım formasını hem basketbol hem de futbolda giyen ilk ve tek sporcu unvanına sahip efsane isim, aynı günde hem futbol hem de basketbol maçına çıkmıştır.

Fenerbahçe ve milli takımdaki başarılı futbolu ile dikkat çeken Can Bartu, 1961 yılında İtalya'nın Fiorentina takımına transfer oldu. İtalya'da Venezia ve Lazio formaları da giyen Bartu, 1962 Kupa Galipleri Kupası finalinde Fiorentina formasıyla Atletico Madrid'e karşı oynamış ve UEFA'nın organize ettiği bir kupa organizasyonunda finalde forma giyen ilk Türk futbolcu olmuştur.

Kadıköy'de Alex ve Lefter Küçükandonyadis'in heykellerinin yanına Can Bartu heykeli dikiliyor

FENERBAHÇE FORMASIYLA 326 MAÇA ÇIKIP 162 GOL KAYDETTİ

İtalyan taraftarların "Sinyor Bartu" ismini verdiği efsane futbolcu, İtalya'da geçirdiği başarılı dönemin ardından 1967'de Türkiye'ye dönerek Fenerbahçe ile tekrar yollarını birleştirdi. Teknik ve zarif oyunu ile göz dolduran Bartu, kaptanlığını da yaptığı sarı-lacivertli forma altında 326 maça çıktı ve 162 gol kaydetti. Can Bartu'nun başarılarla dolu kariyerinde unutulmaz anlar da yer alıyor.

Efsane futbolcu, 1969 yılında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan Metin Oktay'ın jübile maçına Galatasaray formasıyla çıkarak tarihi bir jeste imza attı. 1958 senesinde de Türkiye – Romanya karşılaşmasında, kaleci Turgay Şeren'in sakatlanması üzerine, mücadelenin son yedi dakikasında kaleye geçen Can Bartu, takım arkadaşından gol yedi.

Can Bartu, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yaptığı 2008-2009 sezonu UEFA Kupası finali için UEFA'nın Türkiye elçisi seçilmişti. Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Üyesi de olan Can Bartu'nun adı geçtiğimiz yıllarda Samandıra Tesislerine verilerek efsane ismi onurlandırmıştı.

Kadıköy'de Can Bartu heykeli! Alex ve Lefter Küçükandonyadis'in yanında yerini aldı

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Son Dakika Spor Kadıköy'de Can Bartu heykeli! Alex ve Lefter Küçükandonyadis'in yanında yerini aldı - Son Dakika Spor


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