Üye Girişi
Kadıköy'de çatı alev aldı, alt katta uyuyan adamı eşi kurtardı - Son Dakika

Kadıköy'de çatı alev aldı, alt katta uyuyan adamı eşi kurtardı

05.08.2021 20:48
Kadıköy'de çatı alev aldı, alt katta uyuyan adamı eşi kurtardı, System.String[]

Kadıköy'de çatı alev aldı, alt katta uyuyan adamı eşi kurtardı Kadıköy'de binanın çatısı alevlere teslim oldu Kadıköy'de bir binanın çatı katında çıkan yangın kısa süreli paniğe nende oldu.

Kadıköy'de çatı alev aldı, alt katta uyuyan adamı eşi kurtardı

Kadıköy'de binanın çatısı alevlere teslim oldu

İSTANBUL - Kadıköy'de bir binanın çatı katında çıkan yangın kısa süreli paniğe nende oldu. Alt kattaki dairede uyuyan vatandaş, eşinin kendisini uyandırmasıyla kendisini dışarı atarak yangından kurtuldu. Mahalleli tarafından, yangını uyuşturucu bağımlısı bazı şahısların çıkardığı iddia edildi.

Kadıköy Fikirtepe Pembe Köşk Sokakta bulunan bir binanın çatısında saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Çevreye yayılan duman ve alevleri gören mahalleli durumu itfaiyeye bildirdi. Çatıda başlayan yangın en üst kattaki bir kişinin uyuduğu daireye de sirayet etti. Evinden çıkıp markete giden Deniz Sakin isimli vatandaş, marketten evine döndüğünde evinin yandığını gördü. Sakin, hemen eve koşarak evde uyuyan eşini uyandırdı. Eşinin uyandırmasıyla yangını fark eden adam kendisini hemen dışarı attı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Binanın çatı katı ve yangının sirayet ettiği daire maddi hasar alırken olayda can kaybı yaşanmadı. Öte yandan mahallede oturan vatandaşlar yangının uyuşturucu madde bağımlısı şahıslar tarafından çıkartıldığını iddia etti.

Evde uyuyan eşini uyandırarak yangından kurtaran Deniz Sakin, "Ben markete alışveriş yapmak için çıktım. Eşim işten gelmişti evde yatıyordu. Alevleri görünce eşimi kurtarmaya gittim. Kapıyı açtım eşime bağırdım kaç diye. Eşim gece çalışıyor sabaha kadar, gelir gelmez uyumuştu. Eve girdiğimde ev alevler içindeydi. Eşimi kurtarıp kaçtım. Mahallede çok aşırı uyuşturucu kullananlar var. Sürekli de uyardım buraya girmeyin diye. Ama kimse dinlemiyor. Karşı binada içiciler var" dedi.

Kadıköy'de çatı alev aldı, alt katta uyuyan adamı eşi kurtardı
Kadıköy'de çatı alev aldı, alt katta uyuyan adamı eşi kurtardı
Kadıköy'de çatı alev aldı, alt katta uyuyan adamı eşi kurtardı
Kadıköy'de çatı alev aldı, alt katta uyuyan adamı eşi kurtardı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Uyuşturucu, Kadıköy, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de çatı alev aldı, alt katta uyuyan adamı eşi kurtardı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yanan ormanlar nasıl yeşerecek? Uzman isim, dünyadan örnek vererek anlattı 20:25 Yanan ormanlar nasıl yeşerecek? Uzman isim, dünyadan örnek vererek anlattı Acılı kadının feryatları yürek yaktı! Küçük çocuk, annesinin kullandığı traktörün tekerinin altında kaldı 20:08 Acılı kadının feryatları yürek yaktı! Küçük çocuk, annesinin kullandığı traktörün tekerinin altında kaldı Galatasaray'da St.Johnstone maçının ilk 11'i belli oldu! Yeni transferler görücüye çıkıyor 19:49 Galatasaray'da St.Johnstone maçının ilk 11'i belli oldu! Yeni transferler görücüye çıkıyor
Galatasaray'da Radamel Falcao'ya ABD, Katar ve Meksika'dan teklifler geldi 19:16 Galatasaray'da Radamel Falcao'ya ABD, Katar ve Meksika'dan teklifler geldi Teklifini reddedince kadını başından vurdu! Eski koca dehşeti kameralarda 19:06 Teklifini reddedince kadını başından vurdu! Eski koca dehşeti kameralarda Bir ülke bu iddiayla çalkalanıyor! Kocasının tecavüz ettiği kadını ellerinden zorla tuttu 18:33 Bir ülke bu iddiayla çalkalanıyor! Kocasının tecavüz ettiği kadını ellerinden zorla tuttu
Sedat Peker'den Ümitcan Uygun paylaşımı: Neden tutuklanmadığını anlatacağım 17:55 Sedat Peker'den Ümitcan Uygun paylaşımı: Neden tutuklanmadığını anlatacağım Efsane futbolcu Michael Ballack'ın acı günü! 18 yaşındaki oğlu Emilio, trafik kazasında hayatını kaybetti 17:14 Efsane futbolcu Michael Ballack'ın acı günü! 18 yaşındaki oğlu Emilio, trafik kazasında hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
17:54 Federasyon başkanından geri adım! "2 doz aşı olmayanı kahvehanelere almayacağız" demişti
17:51 Siyah-beyazlılar, dünyaca ünlü futbolcu Radja Nainggolan'ın transferinde mutlu sona çok yakın
17:50 Altının kilogramı 496 bin 500 liraya çıktı
17:47 Yangın söndürme çalışmalarında tebessüm ettiren anlar! Vatandaş, Şahan Gökbakar'a "Recep abi" diye seslendi
17:13 Efsane futbolcu Michael Ballack'ın acı günü! 18 yaşındaki oğlu Emilio, trafik kazasında hayatını kaybetti
17:10 Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesindeki tabut detayı ve ablasının paylaşımı yürek parçaladı
17:03 Son Dakika: Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde koştuğu Alex Teixeira, Siyah-Beyazlı formayı giyip, marş paylaştı
17:01 9 yaşındaki otizm hastası çocuk, 7 aylık kardeşini pencereden aşağı attı
16:48 CZN Burak'a bir tepki de Burcu Özberk'ten geldi: Şov yapmayın, insan olun insan
16:42 Eray Şamdan, Olimpiyat tarihimizde karatedeki ilk madalyayı kazandı
Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu, orman yangınlarıyla ilgili güzel haberi verdi: Düne göre daha iyi durumdayız, yarın rüzgar hızını kesecek Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu, orman yangınlarıyla ilgili güzel haberi verdi: Düne göre daha iyi durumdayız, yarın rüzgar hızını kesecek         
20:35
Barcelona'da bir devrin sonu! Lionel Messi'yle yollar ayrıldı Barcelona'da bir devrin sonu! Lionel Messi'yle yollar ayrıldı         
20:10
Milli Güvenlik Kurulu sonrası bildiri yayınlandı: Orman yangınlarında alınacak ilave tedbirler görüşüldü Milli Güvenlik Kurulu sonrası bildiri yayınlandı: Orman yangınlarında alınacak ilave tedbirler görüşüldü         
20:00
Son Dakika: Türkiye'de 5 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 108 kişi vefat etti, 24 bin 297 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 5 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 108 kişi vefat etti, 24 bin 297 yeni vaka tespit edildi         
19:33
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bu kez CHP'yi ve Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bu kez CHP'yi ve Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı         
19:11
Muğla'da zeytinlik ve ormanlık alandaki yangınlara 6 tutuklama Muğla'da zeytinlik ve ormanlık alandaki yangınlara 6 tutuklama         
19:06
Görenler abla- kardeş sanıyor ama gerçek bambaşka! Seksenler'in yıldızı Yasemin Çonka ile oğlu gündem oldu Görenler abla- kardeş sanıyor ama gerçek bambaşka! Seksenler'in yıldızı Yasemin Çonka ile oğlu gündem oldu         
18:11
Yangın söndürme çalışmalarında tebessüm ettiren anlar! Vatandaş, Şahan Gökbakar'a Yangın söndürme çalışmalarında tebessüm ettiren anlar! Vatandaş, Şahan Gökbakar'a "Recep abi" diye seslendi         
17:48
CZN Burak'a bir tepki de Burcu Özberk'ten geldi: Şov yapmayın, insan olun insan CZN Burak'a bir tepki de Burcu Özberk'ten geldi: Şov yapmayın, insan olun insan         
16:49
Onun yorumu merak konusu olmuştu! Akşener, Bolu'daki mültecilere yönelik zam önergesiyle ilgili sessizliğini bozdu Onun yorumu merak konusu olmuştu! Akşener, Bolu'daki mültecilere yönelik zam önergesiyle ilgili sessizliğini bozdu         
16:26
Evinde ağzından kan gelmiş halde bulunan Esra Hankulu'nun ölümü sonrası gözaltına alınan Ümitcan Uygun'dan ilk fotoğraf geldi Evinde ağzından kan gelmiş halde bulunan Esra Hankulu'nun ölümü sonrası gözaltına alınan Ümitcan Uygun'dan ilk fotoğraf geldi         
15:00
12 yaşındaki kız, arkadaşlarıyla konuşurken merdiven boşluğuna düştü! İlginç kaza kamerada 12 yaşındaki kız, arkadaşlarıyla konuşurken merdiven boşluğuna düştü! İlginç kaza kamerada         
14:29
Görenler şaşkınlık geçiriyor! Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler yanmadı Görenler şaşkınlık geçiriyor! Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler yanmadı         
14:08
Zehra Güneş, Güney Kore'nin kalbini çaldı! Milli voleybolcumuza evlilik teklifi yağıyor Zehra Güneş, Güney Kore'nin kalbini çaldı! Milli voleybolcumuza evlilik teklifi yağıyor         
11:53
Konya'da 7 kişilik aileyi öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: İkna etmek için gitmiştim Konya'da 7 kişilik aileyi öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: İkna etmek için gitmiştim         
10:23
Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! IBAN sisteminde farklı bir dönem başladı Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! IBAN sisteminde farklı bir dönem başladı         
10:21
Hukuk fakültesine sokma vaadiyle 21 yaşındaki genç kadına işkence ve tecavüz etti Hukuk fakültesine sokma vaadiyle 21 yaşındaki genç kadına işkence ve tecavüz etti         
10:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2021 20:53:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadıköy'de çatı alev aldı, alt katta uyuyan adamı eşi kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement