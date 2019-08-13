Son Dakika Haberleri: KADIKÖY'DE ÇATI KATI ALEV ALEV YANDI
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KADIKÖY'DE ÇATI KATI ALEV ALEV YANDI

1 saat önce

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHAKadıköy'de 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA
Kadıköy'de 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı. Yangın, Merdivenköy Mahallesi Vural Sokak'ta saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan dört katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir neden yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangına kısa süre içerisinde müdahale ederken polis ekipleri sokakta ekiplerin çalışması izleyen meraklı vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştı.
Olay yerinde herhangi bir olumsuzluğa karşı sağlık ekipleri hazır bekletildi. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saatlik içerisinde kontrol altına alarak bir süre soğutma çalışması yaptı.
Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken alevlerin yükseldiği çatı katında hasar oluştu.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 05:10 Kaynak: DHA
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