Kadıköy'de çay bahçesini lodos nedeniyle su bastı - Son Dakika
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Kadıköy'de çay bahçesini lodos nedeniyle su bastı

6 saat önce

KADIKÖY Suadiye Sahili'nde lodos nedeniyle oluşan dev dalgalar, sahile sıfır noktasında bulunan çay bahçesini vurdu.

Kadıköy'de çay bahçesini lodos nedeniyle su bastı, System.String[]
KADIKÖY Suadiye Sahili'nde lodos nedeniyle oluşan dev dalgalar, sahile sıfır noktasında bulunan çay bahçesini vurdu. Dalgalar nedeniyle çay bahçesinin içi ve bahçesi su ile doldu. Çalışanlar kendi imkanlarıyla suyu boşaltmakta zorlanınca itfiaye ekiplerinden yardım istendi. Erenköy itfaiye ekipleri kurdukları tahliye pompası ile suyu boşalttı. Masa ve sandalyeler sular altında kaldı. Çay bahçesinde hasar meydana geldi. Çay bahçesi sahibi Harun Coşkun, "Sabaha karşı aradılar. Geldik su basmış. Sabah daha fazla dalga vardı. Şimdi biraz yavaşladı. Moralimiz bozuldu üzüldük." diye konuştu.


- İstanbul
Suadiye, Çay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:36 Kaynak: DHA
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