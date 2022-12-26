Kadıköy'de çay içerken denetime takılan taksi sürücüsünden ilginç savunma: "Telefon değil ki bu çay" - Son Dakika
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Kadıköy'de çay içerken denetime takılan taksi sürücüsünden ilginç savunma: "Telefon değil ki bu çay"

26.12.2022 17:00

Kadıköy'de çay içerken denetime takılan taksi sürücüsünden ilginç savunma: "Telefon değil ki bu çay"İSTANBUL Kadıköy'de polis ekipleri taksicilere yönelik gerçekleştirilen denetimde 14 taksi sürücüsüne toplamda 3 bin 436 TL para cezası kesildi.

Kadıköy'de çay içerken denetime takılan taksi sürücüsünden ilginç savunma: "Telefon değil ki bu çay"

İSTANBUL Kadıköy'de polis ekipleri taksicilere yönelik gerçekleştirilen denetimde 14 taksi sürücüsüne toplamda 3 bin 436 TL para cezası kesildi. Taksiyi 1 yıldır muayenesiz kullanan sürücüye de ceza kesildikten sonra taksisi bağlanarak Yediemin otoparkına götürüldü. Taksi kullanırken çay içtiği için cezai işlem uygulanan taksi sürücüsü, "Elimde çay bardağı varmış, araç kullanırken yasakmış. Ne yapacağım, nasıl içeceğim bunu? Telefon değil ki bu çay" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kadıköy Rıhtım Caddesi üzerinde taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler çerçevesinde taksi sürücülerinin yolcu seçip seçmediği, kısa mesafe yolcu alıp almadığı, emniyet kemeri takıp takmadığı kontrol edilirken gerekli evrak belgeleri de incelendi. Denetimler çerçevesinde durdurulan 12 taksi sürücüne emniyet kemeri takmamaktan, 1 taksi sürücüsüne 1 yıldır muayenesi geçmiş şekilde taksi kullanmaktan, 1 taksi sürücüsüne ise araç kullanırken çay içtiği gerekçesiyle trafik kurallarına, yasakları ve yükümlülüklerine uymamaktan trafik cezası kesildi. Toplamda 14 taksi sürücüsüne 3 bin 436 TL cezai işlem uygulandı. 1 yıldır aracına muayene yaptırmayan taksi sürücünün aracı bağlanarak çekiciyle Yediemin otoparkına götürüldü.

Araç kullandığı sırada çay içtiği gerekçesiyle ceza yiyen Tayfun Yamanlı, "Elimde çay bardağı varmış. Bu şekilde elimde duruyordu, araç kullanırken yasakmış. Ne yapacağım, nasıl içeceğim ben bunu? Telefon değil ki bu çay veya su da olabilirdi. İçerek gidiyorum ne sakıncası var bunun" dedi.

Kaynak: İHA
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Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de çay içerken denetime takılan taksi sürücüsünden ilginç savunma: 'Telefon değil ki bu çay' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadıköy'de çay içerken denetime takılan taksi sürücüsünden ilginç savunma: "Telefon değil ki bu çay" - Son Dakika
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