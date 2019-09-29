- Kadıköy'de caz sesleri yükseldi

İSTANBUL - KADFEST Uluslararası Kadıköy Festivali kapsamında düzenlenen Caz Günleri, Kerem Görsev ve TRT İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası'nın Kalamış Parkı'nda verdiği konserle son buldu.

Kadıköy Belediyesi, KADFEST Uluslararası Kadıköy Festivali ile Temmuz'da "Yıldızlar Altında Sinema", Ağustos'ta ise "Çizgi ve Sahaf Günleri" etkinlikleri Kadıköylülerle buluştu. Eylül'de düzenlenen "Caz Günleri" ile de 2019 sezonunu tamamladı. Festivalin son etkinliği olan Caz Günleri, Kalamış Parkı, Fenerbahçe Parkı ve Yeldeğirmeni Sanat Merkezi'nde düzenlenen konser, panel, sergi ve film gösterimlerine ev sahipliği yaptı. Festivalin kapanışında konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, 'Kadıköylü sanatına sahip çıkıyor. Bizim yaptığımız sadece sanatla Kadıköylüyü buluşturmak. KADFEST'i düzenlerken bu kadar kalabalık olacağını tahmin etmemiştik, katılım tahminlerimizi aştı. Önümüzdeki sene bu festivali daha da büyüterek yapacağız. İyi ki Kadıköylüyüz' diye konuştu.

Finalde Kerem Görsev Sahne aldı

3 gün süren festival Kerem Görsev ile TRT İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası'nın Kalamış Parkı'nda verdiği konserle son buldu. Aynı gün Yeldeğirmeni Sanat Merkezi'nde Stanpolites Project konseri vardı. Piyanoda Evrim Demirel, kontrbasta Andreas Metzler, davulda Riccardo Marenghi'nin yer aldığı konser izleyenleri büyüledi.

KADFEST Caz Günleri, şef Christof Griese yönetimindeki Berlin Caz Bestecileri Orkestrası JayJayBeCe konseri ile 25 Eylül Çarşamba Kalamış Parkı'nda başladı. Genç müzisyenlerin sahne aldığı konser büyük ilgi gördü. Caz Günleri'nin ilk gününde Yeldeğirmeni Sanat Merkezi Fransa'dan üç caz müzisyeni Remi Panossian, Maxime Delporte ve Fred Petitprez'i ağırladı. Fenerbahçe Parkı'nda ise İsrailli müzisyen Yinon Muallem ve Funky Dervish konseri izleyenlerden tam not aldı.

Festivalde ilerici müzik konusunda çalışmalar yapan davul virtüözü Turgut Alp Bekoğlu'nun ilk solo projesi olan Love Jazz Quartet konseri de Yeldeğirmeni Sanat Merkezinde izleyici ile buluştu. Fenerbahçe Parkı'nda ise Quartet Feat konserinde Kürşad Deniz'e değerli müzisyenlerin yanı sıra vokalde Sibel Köse eşlik etti.