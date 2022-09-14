KADIKÖY'DE ÇEVRE YOLUNA DÜŞEN HAFRİYAT YÜKLÜ TIR 8 SAAT SONRA KALDIRILDI - Son Dakika
Üye Girişi

KADIKÖY'DE ÇEVRE YOLUNA DÜŞEN HAFRİYAT YÜKLÜ TIR 8 SAAT SONRA KALDIRILDI

14.09.2022 12:05
KADIKÖY'DE ÇEVRE YOLUNA DÜŞEN HAFRİYAT YÜKLÜ TIR 8 SAAT SONRA KALDIRILDI

KADIKÖY Fikirtepe'de yan yolda seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle 5 metre yükseklikten İstanbul çevre yoluna düşen hafriyat yüklü TIR, 8 saat süren çalışmalar sonunda kaldırıldı.

KADIKÖY Fikirtepe'de yan yolda seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle 5 metre yükseklikten İstanbul çevre yoluna düşen hafriyat yüklü TIR, 8 saat süren çalışmalar sonunda kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapatılan yol trafiğe açıldı. Hafif yaralı olduğu öğrenilen TIR şoförü Celal Ekşioğlu'nun hastanedeki tedavisi sürüyor.

İstanbul çevre Yolu Fikirtepe mevkiinde saat 03.30 sıralarında meydana gelen kazada, yan yolda Yıldırım Sokak üzerinde seyir halindeki 59 VG 526 plakalı TIR, sürücüsü Celal Ekşioğlu'nun(31) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yaklaşık 5 metre yükseklikten İstanbul Çevre Yolu'na düştü. TIR sürücüsü Celal Ekşioğlu, kazada hafif şekilde yaralandı. TIR'da yüklü hafriyat yola döküldü. Kaza nedeniyle İstanbul Çevre Yolu Edirne istikameti trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 8 saat süren çalışmaları sonucunda TIR yoldan kaldırıldı.Temizlik çalışmalarının ardından ise kapanan yol tekrar trafiğe açıldı.

Görüntü dökümü ------------------------Belediye ve polis ekiplerinin görüntüsü -Kapanan yolun görüntüsü -Kaza yapan TIR'ın kaldırılması-Temizlik çalışması-Yolun trafiğe açılması-Genel ve detay görüntüler


YORUMLAR
500
Kadıköy'de çevre yoluna düşen hafriyat yüklü TIR 8 saat sonra kaldırıldı Kadıköy'de çevre yoluna düşen hafriyat yüklü TIR 8 saat sonra kaldırıldı Kaykay Sokak Disiplini Türkiye Şampiyonası, İstanbul'da devam edecek Kaykay Sokak Disiplini Türkiye Şampiyonası, İstanbul'da devam edecek
Kaynak: DHA

Fikirtepe, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KADIKÖY'DE ÇEVRE YOLUNA DÜŞEN HAFRİYAT YÜKLÜ TIR 8 SAAT SONRA KALDIRILDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:57 Oyuncu Merve Boluğur, evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisiyle sokak ortasında kavga etti
11:51 Otomobilde kadına şiddet! Kameraya alan vatandaş polise ihbar etti
11:46 Galatasaray için Icardi bir başlangıç! Dev kulüple ilişkileri geliştirdiler
11:13 Beylikdüzü'nde korkunç kaza! Otomobilin altına sıkışan yaya 300 metre sonra fark edildi
11:14 Vatandaşlardan sosyal konut projesine yoğun ilgi: Saatler içerisinde 92 bin kişi başvuruda bulundu
11:09 'Sadece yaşamak istiyorum' demişti! Asya'yı evine girip öldüren eski sevgilisi: Telefonuna bakmak istedim, kabul etmedi
11:11 Irak'ın kuzeyi terör örgütü PKK'ya dar ediliyor! Teröristlerin gizlendiği mağaraları basan Mehmetçik görüntüleri paylaştı
11:00 Hatay'da kayıp olarak aranan tüccarın cansız bedeni zeytinlikte bulundu: Katili iş ortağı çıktı
10:57 Ermenistan'ın saldırısı sonucu şehit olan Azeri asker Sebuhi Fuad Ahmedov'un hikayesi yürek dağladı
10:52 Adana'da liselilerle bir grup arasında "yan bakma" kavgası çıktı: Yere düşen öğrenci yumruklanarak öldüresiye dövüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 12:12:53. #1.13#
SON DAKİKA: KADIKÖY'DE ÇEVRE YOLUNA DÜŞEN HAFRİYAT YÜKLÜ TIR 8 SAAT SONRA KALDIRILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement