Kadıköy'de çevre yoluna düşen hafriyat yüklü TIR 8 saat sonra kaldırıldı

KADIKÖY Fikirtepe'de yan yolda seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle 5 metre yükseklikten İstanbul çevre yoluna düşen hafriyat yüklü TIR, 8 saat süren çalışmalar sonunda kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapatılan yol trafiğe açıldı. Hafif yaralı olduğu öğrenilen TIR şoförü Celal Ekşioğlu'nun hastanedeki tedavisi sürüyor.
İstanbul çevre Yolu Fikirtepe mevkiinde saat 03.30 sıralarında meydana gelen kazada, yan yolda Yıldırım Sokak üzerinde seyir halindeki 59 VG 526 plakalı TIR, sürücüsü Celal Ekşioğlu'nun(31) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yaklaşık 5 metre yükseklikten İstanbul Çevre Yolu'na düştü. TIR sürücüsü Celal Ekşioğlu, kazada hafif şekilde yaralandı. TIR'da yüklü hafriyat yola döküldü. Kaza nedeniyle İstanbul Çevre Yolu Edirne istikameti trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ekiplerin 8 saat süren çalışmaları sonucunda TIR yoldan kaldırıldı.Temizlik çalışmalarının ardından ise kapanan yol tekrar trafiğe açıldı.
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