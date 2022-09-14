KADIKÖY'DE CEZA KESİLEN SÜRÜCÜ EMNİYET KEMERİNİ HİÇ TAKMIYORUM, İLK DEFA CEZA YİYORUM

KADIKÖY'DE trafik ekipleri drone destekli trafik denetimi yaptı. Denetimlerde, emniyet kemeri takmadığı için ceza kesilen sürücü "Emniyet kemerini hiç takmıyorum, ilk defa ceza yiyorum" dedi.

İstanbul Trafik Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri dün Bağdat Caddesi'nde, drone destekli, trafik denetimi yaptı. Ekipler, trafik kurallarını ihlal eden sürücüleri, drone görüntüleriyle tespit etti. Denetimler sırasında emniyet kemeri takmayan sürücülere 196 TL para cezası uygulandı. Bir sürücünün "Emniyet kemerini hiç takmıyorum, ilk defa ceza yiyorum" sözleri ise dikkat çekti.