Kadıköy'de çiçekçilik yapan annesi Zülfiye Yüksekova ve karısı Seyhan Yüksekova'yı silahla vurarak... - Son Dakika

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Kadıköy'de çiçekçilik yapan annesi Zülfiye Yüksekova ve karısı Seyhan Yüksekova'yı silahla vurarak...
19 dakika önce
Kadıköy'de çiçekçilik yapan annesi Zülfiye Yüksekova ve karısı Seyhan Yüksekova'yı silahla vurarak öldüren Tahsin Yüksekova, çıkarıldığı mahkemece "eşi ve üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçlarından tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 10:12 Kaynak: İHA
Kadıköy'de çiçekçilik yapan annesi Zülfiye Yüksekova ve karısı Seyhan Yüksekova'yı silahla vurarak öldüren Tahsin Yüksekova, çıkarıldığı mahkemece "eşi ve üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçlarından tutuklandı. - İSTANBUL
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