Kadıköy'de çiçekçilik yapan annesi Zülfiye Yüksekova ve karısı Seyhan Yüksekova'yı silahla vurarak... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de çiçekçilik yapan annesi Zülfiye Yüksekova ve karısı Seyhan Yüksekova'yı silahla vurarak... - Son Dakika

Kadıköy'de çiçekçilik yapan annesi Zülfiye Yüksekova ve karısı Seyhan Yüksekova'yı silahla vurarak...

19 dakika önce

Kadıköy'de çiçekçilik yapan annesi Zülfiye Yüksekova ve karısı Seyhan Yüksekova'yı silahla vurarak öldüren Tahsin Yüksekova, çıkarıldığı mahkemece "eşi ve üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçlarından tutuklandı.

Kadıköy'de çiçekçilik yapan annesi Zülfiye Yüksekova ve karısı Seyhan Yüksekova'yı silahla vurarak..., System.String[]

Kadıköy'de çiçekçilik yapan annesi Zülfiye Yüksekova ve karısı Seyhan Yüksekova'yı silahla vurarak öldüren Tahsin Yüksekova, çıkarıldığı mahkemece "eşi ve üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçlarından tutuklandı. - İSTANBUL

Yüksekova, Kadıköy, Seyhan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 10:12 Kaynak: İHA
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