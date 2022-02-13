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Kadıköy'de çiftler, yarım asırlık klasik araçlarla "Sevgi Konvoyu" oluşturdu - Son Dakika

Kadıköy'de çiftler, yarım asırlık klasik araçlarla "Sevgi Konvoyu" oluşturdu

13.02.2022 15:15

Kadıköy'de düzenlenen 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel etkinlikte bir araya gelen çiftler, yarım asrı devirmiş onlarca klasik araçla Kadıköy caddelerinde "Sevgi Konvoyu" oluşturdu.

Kadıköy'de düzenlenen 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel etkinlikte bir araya gelen çiftler, yarım asrı devirmiş onlarca klasik araçla Kadıköy caddelerinde "Sevgi Konvoyu" oluşturdu. Renkli görüntülerin yaşandığı o anlar vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Kadıköy, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne saatler kala renkli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği tarafından düzenlenen "Sevgi Konvoyu" temalı programda yarım asrı devirmiş onlarca klasik araçla birlikte hareket eden eşler ve sevgililer, Kadıköy caddelerinde "Sevgi Konvoyu" oluşturdu. Kadıköy Göztepe 60. Yıl Parkı'nda bir araya gelen İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği üyeleri, 1950'li ve 1960'lı yıllara ait Chevrolet, Ford, Oldsmobile, Pontiac, Dodge, Plymouth gibi markalı klasik otomobillerini önce renkli balonlarla ve çeşitli materyallerle süsledi, ardından "Sevgi Konvoyu" için yola çıktı. Konvoy, Suadiye, Bağdat Caddesi, Kadıköy güzergahında hareket ederek Hasanpaşa'da bulunan İstanbul Klasik Otomobilciler Dernek merkezinde canlı müzik dinletisiyle son buldu.

Kadıköy'de çiftler, yarım asırlık klasik araçlarla Sevgi Konvoyu oluşturdu
Kadıköy'de çiftler, yarım asırlık klasik araçlarla Sevgi Konvoyu oluşturdu
Kadıköy'de çiftler, yarım asırlık klasik araçlarla Sevgi Konvoyu oluşturdu

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Sevgililer Günü, İstanbul, Kocabaş, Kadıköy, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kadıköy'de çiftler, yarım asırlık klasik araçlarla 'Sevgi Konvoyu' oluşturdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy'de çiftler, yarım asırlık klasik araçlarla "Sevgi Konvoyu" oluşturdu - Son Dakika
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