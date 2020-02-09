Kadıköy'de çıkan yangında 1 restoran ve 2 evin çatısı kül oldu - Son Dakika

Kadıköy'de bir restoranın çatısında çıkan yangın kısa sürede iki eve sıçradı. Yangında restoran ile iki evin çatısı kullanılmaz hale geldi. Korkutan yangın cep telefonu kamerasına yansıdı.



Olay, saat 16.30 sıralarında Kadıköy Koşuyolu Mahallesi'nde bulunan Kalfa Çeşmesi Sokak'ta meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir restoranın çatısında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede restoranın yanında bulunan 2 evin çantasına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek 3 çatıyı söndürdü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.



Yangını gören görgü tanığı Cahit Erzurumlu, "İlk kendileri gaz tüpleri ile müdahale etti, ama baş edememişler. İlk olarak merdivensiz bir itfaiye geldi. Müdahale ederken diğer itfaiyeler geldi. Yan binalara az sıçradı yangın, yayılsaydı büyük hasarlar meydana gelirdi. Ekmek teknesi Allah yardımcıları olsun" dedi. - İSTANBUL