Kadıköy'de çıkan yangında 4. kattan atladığı değerlendirilen 1 kişi öldü - Son Dakika
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Kadıköy'de çıkan yangında 4. kattan atladığı değerlendirilen 1 kişi öldü

1 saat önce

Kadıköy'de bir apartman dairesinde çıkan yangında, kurtulmak için 4. kattan atladığı değerlendirilen 1 kişi kurtarılamadı.

Kadıköy'de çıkan yangında 4. kattan atladığı değerlendirilen 1 kişi öldü, System.String[]

Kadıköy'de bir apartman dairesinde çıkan yangında, kurtulmak için 4. kattan atladığı değerlendirilen 1 kişi kurtarılamadı.

Rasimpaşa Mahallesi İzzettin Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın 4. katında bulunan dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Apartman dairesini saran yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, çalışmalar sırasında binanın arka tarafındaki bahçede bir kişinin yaralı halde yattığı belirlendi.

Yangının çıktığı 4. kattaki daireden kurtulmak için panik halinde atlayarak yaralandığı değerlendirilen Oğulkan Soner E, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

İtfaiye, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 02:54 Kaynak: AA
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