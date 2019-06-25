Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de çıkan yangında ölen çiftin cenazeleri toprağa verildi
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Kadıköy'de çıkan yangında ölen çiftin cenazeleri toprağa verildi

1 saat önce

KADIKÖY'de 7 katlı binanın 3'ncü katında çıkan yangında hayatını kaybeden Behzat Barbaros Çehreli ve eşi Ülker Çehreli'nin cenazeleri toprağa verildi.

Kadıköy'de çıkan yangında ölen çiftin cenazeleri toprağa verildi, System.String[]
KADIKÖY'de 7 katlı binanın 3'ncü katında  çıkan yangında hayatını kaybeden Behzat Barbaros Çehreli ve eşi Ülker Çehreli'nin cenazeleri toprağa verildi.

Kozyatağı Mahallesi, Bayer Caddesi'nde 7 katlı bir binanın 3. katında pazar günü çıkan yangında  Behzat Barbaros Çehreli (75) ve eşi Ülker Çehreli (74) hayatını kaybetmiş, engelli oğulları yaralı olarak kurtulmuştu. Behzat Barbaros Çehreli, engelli oğlu Bora Çehreli'yi dışarı çıkarttıktan sonra eşi Ülker Çehreli'yi kurtarmak için tekrar daireye girmiş fakat bir daha dışarı çıkamamıştı.

Behzat Barbaros Çehreli ve eşi Ülker Çehreli'nin cenazeleri bugün Kozyatağı Mehmet Çavuş Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine çok sayıda aile yakını katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlı'ğını kazanan Ekrem İmamoğlu da cenaze törenine çelenk gönderdi. Çiftin cenazesi öğleyin kılınan cenaze namazından sonra Topkapı Mezarlığı'na defnedildi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:10 Kaynak: DHA
Bayer, Güncel
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