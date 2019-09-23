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Kadıköy'de cinayet

32 dakika önce

Kadıköy'de bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

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Kadıköy'de bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Eylül 18.00 sıralarında Eğitim Mahallesi'nde Özbekistan uyruklu İslam M'nin bıçaklanarak öldürülmesi olayına ilişkin çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından Özbekistan uyruklu şüpheliler Alisher A. (44), Kamul M. (49), Zayniddin A. (42) ve Alisher X'i (46) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Alisher A. tutuklanırken diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Özbekistan, Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:52 Kaynak: AA
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