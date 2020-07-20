Kadıköy'de cinayet - Son Dakika

Kadıköy'de cinayet

Kadıköy'de bir kişi evde öldürülmüş halde bulundu.

Kadıköy'de bir kişi evde öldürülmüş halde bulundu.

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Alınan bilgiye göre, Fikirtepe Mahallesi Emir Sokak'taki 2 katlı bir evin giriş katından kavga sesleri duyulması üzerine daireye giren ev sahibi, içeride bir kişinin hareketsiz halde yattığını gördü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, vücudunda darp ve boğaz kısmında kesi bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Üzerinden kimliğini belirlemeye yarayacak herhangi bir belge çıkmayan 30 yaşlarındaki erkek şahsın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olaya karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Fikirtepe, Kadıköy, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 14:55 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadıköy'de cinayet - Son Dakika
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