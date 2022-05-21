Kadıköy'de cinayet: Diş hekimi Şeyma Biran ofisinde bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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Kadıköy'de cinayet: Diş hekimi Şeyma Biran ofisinde bıçaklanarak öldürüldü

21.05.2022 09:25

İstanbul Kadıköy'de kan donduran bir cinayet gerçekleşti. 64 yaşındaki diş hekimi Şeyma Biran muayehanesinde öldürülmüş olarak bulundu. Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.

Dün geceyakınları akşamdan beri Şeyma Biran (64)'dan haber alamadı, karakola ihbarda bulundu. Saat 00:45 sıralarında Kadıköy Caferağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı binanın 1. katında bulunan diş hekimi muayenehanesinde kanlar içerisinde yerde yatarken bulundu.

BEDENİNDE BIÇAK DARBELERİ VAR

Sağlık ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda Şeyma Biran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı çalışmalarda talihsiz kadının vücudunda ve boynunda bıçak darbeleri olduğunu tespit etti.

İNCELEME SÜRÜYOR

Yapılan incelemelerin ardından yaşlı kadının cansız bedeni İstanbul Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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Kaynak: DHA

Diş Hekimi, Kadıköy, Saat, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de cinayet: Diş hekimi Şeyma Biran ofisinde bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika


Son Dakika
09:25 Kadıköy'de cinayet: Diş hekimi Şeyma Biran ofisinde bıçaklanarak öldürüldü
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SON DAKİKA: Kadıköy'de cinayet: Diş hekimi Şeyma Biran ofisinde bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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