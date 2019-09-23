Kadıköy'de cinayet şüphelisi 4 kişi yakalandı
22 dakika önce
Kadıköy'de 15 Eylül'de Özbekistan uyruklu İslam M.'nin öldürülmesiyle ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kadıköy Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:58 Kaynak: DHA
'de 15 Eylül
'de Özbekistan
uyruklu İslam M.'nin öldürülmesiyle ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kadıköy Eğitim Mahallesi'nde 15 Eylül'de saat 18.00 sıralarında Özbekistan uyruklu İslam M. bıçaklanarak, öldürüldü. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri yaptığı çalışmalarda olayın şüphelilerin aralarındaki alacak verecek tartışması üzerine meydana geldiğini tespit etti. Polis
olaya karıştıklarını belirlediği Özbekistan uyruklu Alisher A. (44), Kamul M.(49), Zayniddin A.(42) ve Alisher X.(46)'yı aynı gün yakalayarak gözaltına aldı. 16 Eylül'de adliyeye sevk edilen şüphelilerden Alisher X., Zayniddin A., ve Kamul M. Savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, Alisher A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Görüntü Dökümü
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(Polis Kamerası)
-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi
-Genel ve detaylar
- İstanbul
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