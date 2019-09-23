Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de cinayet şüphelisi 4 kişi yakalandı
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Kadıköy'de cinayet şüphelisi 4 kişi yakalandı

22 dakika önce

Kadıköy'de 15 Eylül'de Özbekistan uyruklu İslam M.'nin öldürülmesiyle ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kadıköy'de cinayet şüphelisi 4 kişi yakalandı, System.String[]

Kadıköy'de 15 Eylül'de Özbekistan uyruklu İslam M.'nin öldürülmesiyle ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kadıköy Eğitim Mahallesi'nde 15 Eylül'de saat 18.00 sıralarında Özbekistan uyruklu İslam M. bıçaklanarak, öldürüldü. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda olayın şüphelilerin aralarındaki alacak verecek tartışması üzerine meydana geldiğini tespit etti. Polis olaya karıştıklarını belirlediği Özbekistan uyruklu Alisher A. (44), Kamul M.(49), Zayniddin A.(42) ve Alisher X.(46)'yı aynı gün yakalayarak gözaltına aldı. 16 Eylül'de adliyeye sevk edilen şüphelilerden Alisher X., Zayniddin A., ve Kamul M. Savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, Alisher A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü
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(Polis Kamerası)
-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi
-Genel ve detaylar


- İstanbul
Özbekistan, Kadıköy, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:58 Kaynak: DHA
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