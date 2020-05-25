KADIKÖY'DE ÇOBAN KÖPEKLERİNİN SAHİL KEYFİ - Son Dakika

KADIKÖY'DE ÇOBAN KÖPEKLERİNİN SAHİL KEYFİ

Kaymakamlıktan aldıkları özel izinle köpeklerini sahile götürdü.

Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İSTANBUL,(DHA) - Kadıköy'de anne ve kız olan iki Anadolu çoban köpeği, sahibinin kaymakamlıktan aldığı 2 saatlik özel izinle dışarı çıktı. Uzun süredir evde olan köpekler, Caddebostan Plajı'nda denize girerek gönüllerince vakit geçirdi.

Koronavirüs nedeniyle sahipleri evden dışarı çıkamayınca uzun süre evde kalan Anadolu çoban köpekleri, Aykız ve Balkız, sahipleri tarafından Kadıköy Kaymakamlığı'ndan alınan 2 saatlik özel izinle dışarı çıktı. Anne ve kız olan çoban köpekleri, sahipleriyle Caddebostan Sahili'ne geldi. Köpekler, plajda doyasıya eğlendi ve denize girdi. Köpeklerin sahibi olan Avukat Barış Aydın, İstanbul'da serbest avukat olarak çalışıyorum. Hayvan dostuyum, 2 tane köpeğim var. Kaymakamlıktan özel izin alarak onları yüzdürmek için geldim. Kısa bir vakit geçirdik daha sonra evimize gideceğiz. Yüzmeyi çok severler. Onlar Anadolu çoban köpeği, anne ve kızı yüzdürdükten sonra evimize gideceğiz. dedi.