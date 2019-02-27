Kadıköy'de Çöp Konteynerinde Halıya Sarılı Halde Bulunan İki Bacağın Bir Erkeğe Ait Olduğu...
1 saat önce
IHAAW160615-ASA/27-02-2019- Kadıköy'de çöp konteynerinde halıya sarılı halde bulunan iki bacağın bir erkeğe ait olduğu belirlendi.
IHAAW160615-ASA/27-02-2019
- Kadıköy'de çöp konteynerinde halıya sarılı halde bulunan iki bacağın bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Zanlının Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. 27.02.2019 16: 06: 15 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:12 Kaynak: İHA
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