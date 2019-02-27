Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de Çöp Konteynerinde Halıya Sarılı Halde Bulunan İki Bacağın Bir Erkeğe Ait Olduğu...

Kadıköy'de Çöp Konteynerinde Halıya Sarılı Halde Bulunan İki Bacağın Bir Erkeğe Ait Olduğu...

1 saat önce

IHAAW160615-ASA/27-02-2019- Kadıköy'de çöp konteynerinde halıya sarılı halde bulunan iki bacağın bir erkeğe ait olduğu belirlendi.

Kadıköy'de Çöp Konteynerinde Halıya Sarılı Halde Bulunan İki Bacağın Bir Erkeğe Ait Olduğu..., System.String[]
IHAAW160615-ASA/27-02-2019

- Kadıköy'de çöp konteynerinde halıya sarılı halde bulunan iki bacağın bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Zanlının Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. 27.02.2019 16: 06: 15 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:12 Kaynak: İHA

Kadıköy, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Binali Yıldırım, Mutlu Evliliğin Formülünü Açıkladı: İtaat Et, Rahat Et Galatasaray, Hatayspor'u Eleyerek Türkiye Kupasında Yarı Finale Yükseldi

Kadıköy'deki Çöp Konteynerinde Bulunan Bacakların Erkeğe Ait Olduğu Ortaya Çıktı Muğlalı Balıkçılar Vampir Pire Olarak Bilinen İsopodlardan Dertli
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 17:52:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de Çöp Konteynerinde Halıya Sarılı Halde Bulunan İki Bacağın Bir Erkeğe Ait Olduğu...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]