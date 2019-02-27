Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de Çöp Konteynerinde Halıya Sarılı Halde Bulunan İki Bacağın Bir Erkeğe Ait Olduğu...

Kadıköy'de Çöp Konteynerinde Halıya Sarılı Halde Bulunan İki Bacağın Bir Erkeğe Ait Olduğu...

3 dakika önce

IHAAW171817-ASA/27-02-2019- Kadıköy'de çöp konteynerinde halıya sarılı halde bulunan iki bacağın bir erkeğe ait olduğu belirlendi.

Kadıköy'de Çöp Konteynerinde Halıya Sarılı Halde Bulunan İki Bacağın Bir Erkeğe Ait Olduğu..., System.String[]
IHAAW171817-ASA/27-02-2019

- Kadıköy'de çöp konteynerinde halıya sarılı halde bulunan iki bacağın bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. 27.02.2019 17: 18: 17 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:24 Kaynak: İHA

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