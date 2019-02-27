Kadıköy'de Çöp Konteynerinde Kadın Bacakları Bulundu (2)
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KADIKÖY'de bir çöp konteynerinden kadın bacakları çıkması üzerine polis inceleme yapıyor.
KADIKÖY'de bir çöp konteynerinden kadın bacakları çıkması üzerine polis inceleme yapıyor.
Kadıköy Acıbadem'de bir çöp konteynerinde kağıt toplayıcıları bir kadına ait bacak olduğunu fark etti. Durum polise bildirildi. Olay yerine gelen polis, çöp konteyneri ve çevrede inceleme yaptı. Yapılan inceleme sırasında bir bacak daha bulundu. Polis aynı kadına olduğu belirtilen bacakların bulunduğu konteyner ve çevresinde incelemesini sürdürüyor. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:59 Kaynak: DHA
Kadıköy'de Çöp Konteynerinde Kadın Bacakları Bulundu
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