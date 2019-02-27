Kadıköy'de Çöp Konteynerinde Kadın Bacakları Bulundu (2)

KADIKÖY'de bir çöp konteynerinden kadın bacakları çıkması üzerine polis inceleme yapıyor.

KADIKÖY'de bir çöp konteynerinden kadın bacakları çıkması üzerine polis inceleme yapıyor.



Kadıköy Acıbadem'de bir çöp konteynerinde kağıt toplayıcıları bir kadına ait bacak olduğunu fark etti. Durum polise bildirildi. Olay yerine gelen polis, çöp konteyneri ve çevrede inceleme yaptı. Yapılan inceleme sırasında bir bacak daha bulundu. Polis aynı kadına olduğu belirtilen bacakların bulunduğu konteyner ve çevresinde incelemesini sürdürüyor. - İstanbul

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Kadıköy'de Çöp Konteynerinde Kadın Bacakları Bulundu

Yaşlı Teyze, Eline Geçirdiği Çekpasla Soyguncuyu Korkutup Kaçırdı

Mansur Yavaş, Özhaseki'nin Afişlerinin Kendi Afişinin Üzerine Asılmasını Kabul Etti

Babacan ve Davutoğlu, Yeni Parti İçin İlk Tohumu Kaz Dağları'nda Attı