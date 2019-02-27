Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de Çöp Konteynerinde Kadın Bacakları Bulundu

Kadıköy'de Çöp Konteynerinde Kadın Bacakları Bulundu

37 dakika önce

Kadıköy'de çöp konteynerinde halıya sarılı halde iki bacak bulundu.

Kadıköy'de Çöp Konteynerinde Kadın Bacakları Bulundu, System.String[]
Kadıköy'de çöp konteynerinde halıya sarılı halde iki bacak bulundu. Bir kadına ait olduğu öğrenilen bacaklar adli tıp kurumuna götürüldü.

Kadıköy Acıbadem'de öğle saatlerinde kağıt toplayıcıları bir çöp konteynerinde halıya sarılı halde bir bacak buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları inceleme sonrası bir bacak daha buldu. Henüz kimliği tespit edilemeyen bir kadına ait olduğu öğrenilen bacakların bulunduğu konteyner ile çevrede güvenlik önlemi alan olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulundu. Çöp konteynerinde bulunan bacaklar, daha sonra cenaze aracına konarak incelenmek üzere adli tıp kurumuna götürüldü.

Kağıt toplayıcıların bacağı bulduğu bölgede nalbur dükkanı olan bir vatandaş, "Kağıt toplayıcı bir bayan geldi, içine bakarken halıya sarılmış bir bacak çıkarmış bize geldi söyledi biz de baktık kesmişler, bayan bacağı belli, ona benziyor. Biz de polise haber verdik sonra polis inceleme yaptı. Acıbadem'de 30 senedir buradayım ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:50 Kaynak: İHA

Acıbadem, Adli Tıp, Kadıköy, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sopalarla Evini Basan Damadına Pompalı Tüfekle Ateş Etti Kadıköy'de Çöp Konteynerinde Kadın Bacakları Bulundu

Yaşlı Teyze, Eline Geçirdiği Çekpasla Soyguncuyu Korkutup Kaçırdı Sosyal Medyadaki İstanbul Anketinde Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'a Fark Attı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 14:27:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de Çöp Konteynerinde Kadın Bacakları Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]