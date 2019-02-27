Kadıköy'de Çöp Konteynerinde Kadın Bacakları Bulundu (4)
28 dakika önce
KADIKÖY'de bir çöp konteynerinde kadın bacakları bulundu.
KADIKÖY'de bir çöp konteynerinde kadın bacakları bulundu. Kadıköy Acıbadem Mahallesi
Zeamet Sokak'ta bulunan bir çöp konteynerinde kağıt toplayıcıları, kadına ait bacağı fark etti. Durum polise bildirildi. Olay yerine gelen polis, çöp konteyneri ve çevrede inceleme yaptı. Yapılan inceleme sırasında bir bacak daha bulundu. Polis
aynı kadına ait olduğu belirtilen bacakların bulunduğu konteyner ve çevresinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından bacaklar, Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi. - Almaçayır
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:33 Kaynak: DHA
Kadıköy'de Çöp Konteynerinde Kadın Bacakları Bulundu
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