Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de Çöp Konteynerinden Kadın Bacakları Çıktı

Kadıköy'de Çöp Konteynerinden Kadın Bacakları Çıktı

19 dakika önce

Kadıköy'de kağıt toplayıcıları bir çöp konteynerinde bir kadına ait olduğu iddia edilen bacak buldu.

Kadıköy'de Çöp Konteynerinden Kadın Bacakları Çıktı, System.String[]
Kadıköy'de kağıt toplayıcıları bir çöp konteynerinde bir kadına ait olduğu iddia edilen bacak buldu. Polisin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'nde kağıt toplayıcıları çöp konteynerinde bir kadına ait olduğu iddia edilen bir bacak buldu. Olay yerine gelen polislerin çevredeki incelemeleri sonrası bir bacak daha bulundu. Bacakları çöp konteynerinde bulunan şahsın kimliği henüz bilinmezken polisin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:29 Kaynak: İHA

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