Kadıköy'de Çöp Konteynerinden Kadın Bacakları Çıktı

Kadıköy'de kağıt toplayıcıları bir çöp konteynerinde bir kadına ait olduğu iddia edilen bacak buldu.

Kadıköy'de kağıt toplayıcıları bir çöp konteynerinde bir kadına ait olduğu iddia edilen bacak buldu. Polisin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.



Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'nde kağıt toplayıcıları çöp konteynerinde bir kadına ait olduğu iddia edilen bir bacak buldu. Olay yerine gelen polislerin çevredeki incelemeleri sonrası bir bacak daha bulundu. Bacakları çöp konteynerinde bulunan şahsın kimliği henüz bilinmezken polisin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor. - İSTANBUL

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Komşularıyla Sorun Yaşayan Kadın Ortalığı Birbirine Kattı

Boşanmak İsteyen Karısının Baba Evini Sopalarla Basınca...

Kadıköy'de Çöp Konteynerinde Kadın Bacakları Bulundu

Sosyal Medyadaki İstanbul Anketinde Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'a Fark Attı