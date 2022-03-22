Kadıköy'de darp edilen taksi şoförü: "Bana uçan tekme ile saldırdı" - Son Dakika

Kadıköy'de yol verme kavgası nedeniyle bir başka araç sürücüsü tarafından darp edilen taksi sürücüsü korku dolu dakikaları anlattı. Taksi şoförü İhsan Çakır, " Aracımın üzerine çıktı ve bana uçan tekme attı" dedi.

Kadıköy'de dün öğlen saatlerinde trafikte seyir halinde olan taksici ile otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Sözlü çıkan tartışmanın büyümesi sonrası taksi şoförüyle kavga eden kişi, taksinin kaputuna çıkmış, taksi şoförünün üzerine doğru koşarak uçan tekme atmıştı. Yaşanan olay sonrası darp edilen taksi sürücüsü yaşadığı korku dolu dakikaları anlattı.

"Bana uçan tekme ile saldırdı"

Yaşanan olay sonrası mağdur olduğunu belirten taksi sürücüsü İhsan Çakır, "Bu olayda mağdur olan benim. Bana saldıran şahıs aracı ile bir anda önüme atladı. Anlık refleks ile durdum ama ufaktan çarptım. Karşı taraf araçtan iner inmez küfür etmeye başladı. Ağza alınmayacak küfürlerdi. İnsanlar araya girmeye çalıştı. Şahıs yine de sakinleşmeyerek aracımın üzerine çıktı. Sonrasında bana uçan tekme ile saldırdı. Her şey zaten kayıtlarda var. Mağdur olan benim. İnsanlar taksicileri kötülüyor. Bir de gelip bize sorsunlar. Ayrıca bu görüntüleri sosyal medyaya atan kişileri de dava edeceğim" diye konuştu. - İSTANBUL